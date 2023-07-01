ФК «Шахтар» оголосив про припинення співпраці з головним тренером Ігорем Йовічевічем

Футбольний клуб «Шахтар» офіційно оголосив про припинення співпраці з головним тренером Ігорем Йовічевічем. Разом із наставником клуб залишає тренерський штаб.

«Дякуємо Ігорю Йовічевічу та його асистентам за якісну роботу і високий професіоналізм, за красиві перемоги й незабутні емоції. Це був яскравий сезон, яким ви назавжди вписали свої імена в історію «Шахтаря». Окрема подяка за активну громадянську позицію в підтримці України та українців», — сказано в повідомленні.