Повільно, але системно росія скочується в економічну прірву. Зазвичай потім ― революція. Провідні світові медіа про війну 30 червня

«Щоб фінансувати витрати на війну, путін уже спалює меблі у вітальні спільного російського дому», ― пишуть у Time економісти з Єльського університету Джефрі Сонненвельд і Стівен Таян. Попри формально непогані показники економіка росії тріщить по швах, запевняють вони: доходи падають, оскільки ціни на пальне, залізо, деревину, зерно й майже все, що експортує росія, зараз нижчі, ніж були на початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну. Також у Кремля вже немає золотовалютних резервів, і все, що залишається ― це запроваджувати додаткові податки для держкомпаній, обкладати поборами олігархів, знижувати соціальні стандарти для простих громадян, дозволяти рекордний бюджетний дефіцит й активно друкувати гроші. Усе це в росії системно відбувається, а різкого падіння економіки ще не сталося насамперед тому, що вона на 70% державна ― й уряд може висмикувати з неї гроші потроху і рівномірно. Хоча страйки робітників у країні вже почались.

Якби путін краще знав історію, то згадав би, що дві попередні радикальні зміни режиму в росії відбулися на тлі економічних негараздів та затяжних і виснажливих воєн. Так було у 1917 році ― на тлі Першої світової війни прийшов комунізм. Він змінився капіталізмом через ганебну війну в Афганістані та низькі ціни на сировину, що обмежили дохід Радянського Союзу від експорту. Такий самий результат ― болісна зміна влади й вектора розвитку ― може очікувати на росію і тепер, пишуть Сонненвельд І Таян. І перші ознаки цього вже є: тиждень тому «вагнерівці» безперешкодно пройшли численні блокпости військових, які мали б захищати режим, не було й опору від цивільних. І навіть губернатори спершу принишкли, а потім за вказівкою висловили лояльність путіну ― проте на цей церемоніальний крок пішли не всі з них. Очевидно, що росіяни не в захваті від поточної влади та не прагнуть ставати грудьми на її захист.

Поточне благоденство росії не більше, ніж потьомкінські села, запевняють автори статті. «Ми понад рік попереджали, що російська економіка стискається», ― пишуть вони. Диктатура путіна позбавила росію можливості ефективно розвиватись і підвищувати продуктивність праці ― саме це й було передумовою для колапсу багатьох диктатур світу.

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