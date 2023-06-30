В аеропорту Кишинева сталась стрілянина — двоє людей загинули

У Кишинівському аеропорту в пʼятницю вдень один із пасажирів відкрив вогонь зі зброї, після чого керівництво зупинило роботу аеропорту, а пасажирів евакуювали. На місці події загинули двоє людей.

Про це пише NewsMaker.

Міністерство внутрішніх справ Молдови повідомило, що вогнепальну зброю використав іноземець, якому заборонили вʼїзд до Молдови.

Правоохоронці вже перебувають на місці події. Нападника вже затримали, його підстрелили бійці FULGER.

«У міжнародному аеропорту Кишинева іноземному громадянину було відмовлено у вʼїзді до Республіки Молдова. Під час його супроводу в зону для повернення він схопив пістолет прикордонника і смертельно поранив двох людей. Агресор був нейтралізований», — зазначили в уряді Молдови.

У звʼязку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

Речник МЗС України Олег Ніколенко повідомив, що Міністерство відслідковує ситуацію в аеропорту міста Кишинів.