В Іспанії створили штучну матку для недоношених дітей

Дослідники з Барселони створили штучну матку, щоб врятувати недоношених дітей. Її уже випробували на ягнятах — їхні плоди залишалися живими протягом 12 днів.
Про це пише Reuters.
Штучна плацента складається із біосумісного матеріалу. Вона напівпрозора і підключена до системи циркуляції навколоплідних вод. Плод всередині захищений від зовнішніх подразників, але доступний для УЗД. Ось як це виглядає:
«Ми намагаємося розробити систему, яка дозволяє нам утримувати плід поза матір’ю, але все ще в умовах внутрішньоутробного розвитку: щоб він продовжував дихати через пуповину... щоб ми могли годувати його через пуповину, щоб він жив в оточенні рідини при постійній температурі», — сказав керівник проекту Едуард Гратакос.
Після доклінічних досліджень на ягнятах, науковці планують протестувати технологію на свинях. У разі успіху, за кілька років проєкт випробують на людях.
- Над подібним винаходом раніше працювали вчені із Дитячої лікарні Філадельфії. Вони зуміли зберегти плоди тварин живими протягом 28 днів.
- Діти, народжені після шести місяців вагітності або менше, вважаються надзвичайно недоношеними і мають високий ризик смерті або інвалідності. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у 2019 році у світі померло близько 900 тисяч таких немовлят.