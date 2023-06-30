В Іспанії створили штучну матку для недоношених дітей

Дослідники з Барселони створили штучну матку, щоб врятувати недоношених дітей. Її уже випробували на ягнятах — їхні плоди залишалися живими протягом 12 днів.

Про це пише Reuters.

Штучна плацента складається із біосумісного матеріалу. Вона напівпрозора і підключена до системи циркуляції навколоплідних вод. Плод всередині захищений від зовнішніх подразників, але доступний для УЗД. Ось як це виглядає:

«Ми намагаємося розробити систему, яка дозволяє нам утримувати плід поза матір’ю, але все ще в умовах внутрішньоутробного розвитку: щоб він продовжував дихати через пуповину... щоб ми могли годувати його через пуповину, щоб він жив в оточенні рідини при постійній температурі», — сказав керівник проекту Едуард Гратакос.

Після доклінічних досліджень на ягнятах, науковці планують протестувати технологію на свинях. У разі успіху, за кілька років проєкт випробують на людях.