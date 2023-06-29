Американську співачку Мадонну виписали з лікарні, вона вже вдома і почувається краще після перебування в реанімації.

Про це повідомляє CNN.

Її відвезли до будинку в Нью-Йорку приватною машиною швидкої допомоги, «з нею все гаразд».

Напередодні, 28 червня, агент Мадонни повідомив, що у 64-річної співачки 24 червня розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні інтенсивної терапії. Через хворобу Мадонні довелось скасувати тур.