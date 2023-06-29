Американську співачку Мадонну виписали з лікарні, вона вже вдома і почувається краще після перебування в реанімації.
Про це повідомляє CNN.
Її відвезли до будинку в Нью-Йорку приватною машиною швидкої допомоги, «з нею все гаразд».
Напередодні, 28 червня, агент Мадонни повідомив, що у 64-річної співачки 24 червня розвинулася серйозна бактеріальна інфекція, яка призвела до кількох днів перебування у відділенні інтенсивної терапії. Через хворобу Мадонні довелось скасувати тур.
- На початку року Мадонна оголосила про світове турне з 35 концертів — таким чином вона вирішила відсвяткувати 40-річчя свого проривного синглу “Holiday”. Тур Мадонни мав розпочатися 15 липня у Ванкувері (Канада).