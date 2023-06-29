У «Дії» тестують оновлену послугу зміни місця проживання. Вона доступна для жінок і дітей

У «Дії» стартувало бета-тестування зміни місця проживання, послугою можуть скористатися жінки та діти.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Повертаємо одну з найочікуваніших послуг — долучайтеся до бета-тесту зміни місця проживання в «Дії», — зазначив міністр.
За його словами, послугу вдосконалили, тож невдовзі можна буде в кілька кліків змінити місце проживання без походів до ЦНАП чи органів реєстрації. Сервіс автоматизували та виключили з нього «людський фактор».
Наразі послугою можуть скористатися жінки та діти, оскільки чоловікам під час воєнного стану заборонено змінювати місце проживання.
Щоб скористатися сервісом, потрібно:
- мати ID-картку або закордонний паспорт у «Дії»;
- мати податковий номер;
- бути старшим за 14 років або старшим за 18 років, якщо змінюєте місце проживання дитини;
- не бути військовозобовʼязаним;
- право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.
Долучитися до тестування можна за посиланням.