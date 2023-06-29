Суд виправдав ексочільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія. Його зупинили пʼяним у комендантську годину

Суд визнав ексочільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія невинним у кермування автівкою в стані алкогольного спʼяніння під час комендантської години та закрив справу.

Про це повідомила кореспондентка «Суспільного Чернівці» з судового засідання.

За її словами, адвокати Гамалія довели, що ця справа має політичне забарвлення і що патрульна поліція неправильно склала протокол.