Суд виправдав ексочільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія. Його зупинили пʼяним у комендантську годину

Суд визнав ексочільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія невинним у кермування автівкою в стані алкогольного спʼяніння під час комендантської години та закрив справу.
Про це повідомила кореспондентка «Суспільного Чернівці» з судового засідання.
За її словами, адвокати Гамалія довели, що ця справа має політичне забарвлення і що патрульна поліція неправильно склала протокол.
- 11 березня 2023 року патрульна поліція Чернівецької області зупинила начальника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія за кермом напідпитку. Наступного дня Кабмін погодив його звільнення. Сергій Гамалій був призначений на цю посаду 3 грудня 2020 року.