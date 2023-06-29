«Губернатора» Запорізької області Євгена Балицького засудили до 15 років вʼязниці з конфіскацією майна

Очільника окупаційної адміністрації Запорізької області Євгена Балицького засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна.

Про це Служба безпеки України повідомила 29 червня.

Євген Балицький — колишній нардеп від забороненої партії «Опозиційний блок». На початку повномасштабного вторгнення рф він одним з перших публічно підтримав російських окупантів. Після цього загарбники призначили його «губернатором» на захопленій частині Запорізької області.

Щоб змусити працівників місцевої влади визнати «повноваження» Балицького, російські окупанти погрожували репресіями та фізичною розправою. Незгодних відправляли до катівень.

Також Балицький займався організацією «референдуму» щодо «приєднання» Запорізької області до росії. Під його керівництвом створювали незаконні «виборчкоми», у яких фальсифікували результати голосування. Після цього Балицький звернувся до путіна з проханням визнати регіон як новий субʼєкт російської федерації. Потім, 30 вересня 2022 року, у Кремлі він підписав «договір про входження» Запорізької області до складу росії.

Наразі Євген Балицький перебуває на окупованій частині Запорізької області.