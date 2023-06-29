ПриватБанк виграв у Верховному суді справу про законність націоналізації

Касаційний господарський суд у складі Верховного суду поставив крапку в намаганнях колишніх власників ПриватБанку оскаржити застосування «антиколомойського закону» та націоналізацію банку, повідомила пресслужба ПриватБанку.
Суд задовольнив касаційні скарги та скасував постанову суду апеляційної інстанції у справі за позовом компанії Birgminton Investing Inc, пов’язаної з колишніми власниками банку.
Компанія намагалася оскаржити договір купівлі-продажу акцій, підписаний під час націоналізації ПриватБанку, за яким позивач набув акції банку у процедурі bail-in і надалі продав свої акції державі за 1 гривню.
Як і в інших справах, що стосуються націоналізації ПриватБанку, ключовим було питання застосування «антиколомойського закону» № 590-IX про вдосконалення механізмів регулювання банківської діяльності, згідно з яким судові провадження у справах за позовами колишніх акціонерів банку підлягають закриттю.
ПриватБанк стверджує, що під час засідання позивач робив усе можливе, щоб перешкодити винесенню рішення на користь банку, зокрема подав шість безпідставних клопотань і заявив про відвід колегії суддів.
«Таке рішення Верховного суду є черговим кроком до остаточного вирішення всіх спорів щодо неможливості повернення націоналізованого у 2016 році ПриватБанку його колишнім власникам», — йдеться в повідомленні.
- ПриватБанк — найбільший комерційний банк в Україні — націоналізували 19 грудня 2016 року. Україна докапіталізувала банк на 155 мільярдів гривень. Раніше він належав бізнесменам Ігорю Коломойському і Геннадію Боголюбову. У грудні 2017 року ПриватБанк подав до суду на своїх колишніх власників. Позивачі стверджують, що бізнесмени вивели з банку приблизно $2 мільярди, провівши низку незаконних операцій. Колишні власники банку заперечують його націоналізацію.