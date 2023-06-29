Розслідування BBC: педофіли використовують штучний інтелект, щоб створювати й продавати дитяче порно

Журналісти BBC провели розслідування й виявили, що технологію штучного інтелекту педофіли використовують для створення реалістичного дитячого порно. Потім вони продають його на платформах із платною підпискою.

Щоб створювати контент з сексуальним насильством над дітьми, педофіли користуються програмним забезпеченням Stable Diffusion, яке зазвичай використовують художники і дизайнери для генерації картинок. «Завдяки» цій нейромережі дитяче порно почали виробляти, як пише BBC, у промислових масштабах.