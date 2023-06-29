У Франції заарештували 150 людей за участь у заворушеннях. Протести спалахнули через вбивство поліцією 17-річного юнака

У Парижі, його передмістях, а також у деяких інших містах Франції в ніч на четвер пройшли масові заворушення, які спалахнули 27 червня після того, як поліцейський застрелив 17-річного юнака.

Про це повідомляють AFP та France 24.

Учасники заворушень спалили десятки автомобілів, перекривали вулиці, грабували магазини, закидали поліцейських камінням та феєрверками. У відповідь поліція застосовувала сльозогінний газ, кийки та рушниці з гумовими набоями.

Зіткнення демонстрантів із поліцією сталися також у Ліллі, Тулузі та Ліоні.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив, що за ніч заарештували приблизно 150 людей. Є десятки травмованих.

Президент Емманюель Макрон призначив на ранок 29 червня термінову нараду. Дії поліцейського, якого вже заарештували за звинуваченням у ненавмисному вбивстві, Макрон назвав неприпустимими.

Що сталося?

27 червня у передмісті Парижу двоє поліцейських зупинили жовтий Mercedes, яким керував 17-річний юнак, ймовірно, алжирського походження. Його зупинили за порушення правил дорожнього руху. На відео, яке поширилося соціальними мережами і було верифіковане AFP, видно, що один з поліцейських тримав водія на прицілі, і коли автівка рушила — правоохоронець вистрілив.

Загибель хлопця на імʼя Наель М. спровокувала масові заворушення, які не вщухають вже другу ніч.