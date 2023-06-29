Ліонель Мессі знявся в аргентинському серіалі. Він зіграв самого себе

Один із найвідоміших футболістів світу, аргентинський нападник Ліонель Мессі зіграв самого себе в серіалі Los Protectores (The Protectors).

Про це пише ESPN.

Ліонель Мессі грає себе як члена своєї колишньої команди «Парі Сен-Жермен». Однак його показують лише в пʼятихвилинній сцені.

Серіал розповідає про трьох футбольних агентів, які майже збанкрутували, але вирішили обʼєднати зусилля, коли зʼявляється футбольна зірка. Знімали серіал у Парижі.