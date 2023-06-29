Акція «вагнерівців» ― це превʼю завершення російського вторгнення в Україну. Провідні світові медіа про війну 28 червня

Попри свою нетривалість заколот «вагнерівців» показав, як завершиться російсько-українська війна: стурбована внутрішньою нестабільністю, росія облишить воєнну авантюру, яка її тільки послаблює. Про це у The Hill пише колумніст, колишній високопосадовець Держдепу США Роберт Меннінг. Якщо раніше путін вважав, що час грає на його користь і можна спокійно пересидіти період активної підтримки Заходом України, то тепер очевидно, що всередині росії є охочі змінити владу, і більшість населення цьому навіть не опиратиметься. Головне для Заходу й України ― бути готовими до цього. Меннінг повторює поширену в американських медіа тезу, що Україні потрібно надати більше зброї, зокрема далекобійної, щоб завдавати росії дедалі болючіших ударів і підігрівати в ній антивоєнні настрої. Також на тлі заколоту ще більшої ваги набуває саміт НАТО у Вільнюсі, до якого лишається два тижні. На ньому Україна має щонайменше отримати безпекові гарантії, а в ідеалі (хоча прихильників цього серед країн НАТО небагато) ― стати повноцінним членом Альянсу. У будь-якому разі союзники Києва мають озброїти Україну так, щоб вона стала для росії небезпечною наче дикобраз ― не нападе, однак захищатиметься ефективно й безжально. Цього, за словами Меннінга, буде досить і в разі заворушень у росії, і якщо вона залишиться ворожим до України агресивним сусідом.

«Мінні поля не скасовують наступ, вони лише сповільнюють його», ― так у матеріалі The Washington Post американський військовий посадовець прокоментував перебіг українського контрнаступу. Зараз військам доводиться пробиратися крізь щільні мінні поля, які росія облаштувала перед своїми основними позиціями. Видання розповідає, чому наступ України буде повільним: немає ефекту раптовості, який був на Харківщині, немає логістичних проблем росіян, що були на правобережній Херсонщині. Це буде важка боротьба ― однак, як запевняють співрозмовники WP, українці роблять усе правильно, намагаючись зберегти максимум життів. До того ж очевидно, що прицільні удари по складах зброї та логістиці росіян погіршують їхню здатність опиратись наступу ― тож, можливо, із часом справи підуть легше. Хай там що, а на початкових етапах наступ уже показав результати та засвідчив, що як би росіяни не старалися, вони не можуть втримати вже захоплені землі, тож про окупацію якихось нових територій годі й казати, ідеться у статті.

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