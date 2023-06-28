На ВДНГ знищили унікальну мозаїку з пожежниками. У ДСНС кажуть, що панно планують оновити й «українізувати»

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявила, що мозаїку з пожежниками в колишньому павільйоні протипожежної безпеки на ВДНГ зруйнували, щоб «українізувати».

Про це йдеться у коментарі від ДСНС під дописом Ukrainian Modernism.

«Ми гарантуємо відображення роботи наших героїв без зброї у сучасному, символічному та українізованому панно. Після закінчення ремонтних робіт оновлена робота символізуватиме неоціненну працю наших рятувальників під час війни та частково відображатиме попередню композицію», — йдеться у повідомлені.

Мозаїчне панно 1977 року було розташоване всередині будівлі пожежної частини.

Генеральний директор ВДНГ Євгеній Мушкін також відреагував на знищення мозаїки. За його словами, в будівлі ДСНС на території ВДНГ було цінне панно з мозаїки, де вогнеборці рятують світ від пожежі. Це була культурна спадщина радянської історії України.

«Ми пишалися тим, що пожежники (яким з 1991 року належить ця будівля) його бережуть. Сьогодні ми дізналися, що будівельники, які на замовлення ДСНС роблять реконструкцію цієї будівлі, зруйнували це панно», — написав гендиректор.

Мінкультури з цього приводу опублікувало наступний коментар: «На жаль, цей павільйон та панно не мали статусу обʼєкта культурної спадщини, тому задіяти норми закону щодо виконавців демонтажних робіт Мінкультури не може. Збереження культурної спадщини — один з пріоритетів культурної політики України. Фіксування спадщини і вчасне реагування на її збереження — необхідність для кожної свідомої установи, бізнесу та громадян загалом. Дякуємо громадськості за розголос. Деталі щодо подальшої долі мозаїки будуть повідомлені згодом».

Зазначимо, що відсутність охоронного статусу українських графіті Бенксі не завадила міністру культури Олександру Ткаченку включитись у роботу над їх збереженням.