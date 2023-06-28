Наслідки заколоту «вагнерівців» для України та чому контрнаступ іде так повільно. Провідні світові медіа про війну 27 червня

Іноземні видання продовжують активно писати про заколот «вагнерівців» у росії ― точніше, про те, як цим може скористатись Україна. Про це вийшли матеріали в CNN, CNBC, Associated Press, Sky News, PBS і в багатьох інших виданнях. Головні тези більшості цих публікацій виглядають так: миттєвої переваги для України на фронті російський заколот не дав, однак уже можна сказати про кілька довгострокових позитивних для Києва факторів. По-перше, російське керівництво тепер має приділяти більше уваги внутрішній безпековій повістці ― і якщо взяти до уваги, що росіяни й так припускаються у своїй воєнній кампанії багатьох помилок, розсіювання уваги та ресурсів лише збільшить їхню кількість. Також очевидно, що російська владна система вже не здається такою стабільною, як раніше, ― це послаблює довіру партнерів і може запустити відцентрові процеси. І те, й інше Україні вигідне. На руку Києву грає й те, що найбоєздатніший підрозділ армії окупантів ― «ПВК Вагнера» ― може бути розформований або принаймні його бойова сила зменшиться. Не варто забувати й про моральний дух: в українців після кількох непростих місяців він явно зріс. Натомість про настрої як у «ПВК Вагнера», так і в регулярній російській армії після того, як заколотники лишились непокараними за кілька збитих літаків і гелікоптерів, хорошого можна сказати мало.

Причини, чому український контрнаступ розвивається повільніше, ніж того хотіли б західні партнери Києва та й самі українці, описує в розлогому репортажі The New York Times. Видання наводить численні коментарі бійців із передової, зокрема про те, що росіяни замінували «все, що можна». Міну можна зустріти всюди, запевняють бійці: росіяни тут добре підготувалися. Також вони здатні закидати мінами щойно розчищені ЗСУ території. Відкритий простір степу ускладнює задачу ще більше ― і поставки західної техніки цьому поки що не зарадили. Ба більше, найпомітніші успіхи в тих українських підрозділів, які не отримали багато такої техніки. Наприклад, це стосується найближчого до Запоріжжя напрямку наступу ― у бік Василівки, де оборонці країни звільнили Лобкове, а за ним Пʼятихатки. Це пояснюється близькістю поселень: там військовим легше заховатися від обстрілів у закинутій хаті чи погребі, використавши їх як укриття. Пʼятихатки ЗСУ звільнили навіть завчасно: звільнивши Лобкове, українські солдати почули гавкіт собак із сусіднього села та зрозуміли, що пройти до нього буде нескладно ― і зробили це протягом кількох днів. Загалом бійці вважають, що наступ іде за планом: ЗСУ намацують слабкі місця російської оборони й діють максимально обережно, щоб уберегти своїх бійців. Попри це в деяких місцях українська армія вже просунулась на десяток кілометрів.

Поради, як можна отримати Крим без наземної операції, опублікував в Atlantic Council колишній американський військовий, а зараз фахівець із військової стратегії Джон Барранко. Він стверджує, що ЗСУ можуть спробувати звільнити півострів і з допомогою наземного контингенту. Однак завдяки вузьким перешийкам росіянам легко його захищати, тож операція коштуватиме Україні значних жертв. Натомість не варто забувати, що Крим потрібен путіну передовсім через військово-морську базу в Севастополі. Її і треба нейтралізувати ― «щоб російські кораблі наражалися на небезпеку щоразу, залишаючи бухту». Зробити це можна, замінувавши територію сучасними мінами ― як зараз захищено море довкола Одеси. Також у цій справі можуть допомогти протикорабельні ракети «Нептун». А винищувачі F-16 завдяки далекобійним високоточним снарядам зможуть знищувати військові цілі не лише в Севастополі, але й на всьому півострові. І самі літаки, й озброєння для них кращі та потужніші за всі російські аналоги, пише Барранко. Отже, незабаром ЗСУ матимуть можливість зробити Крим для путіна зайвим баластом без жодної військової вигоди.

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