Стримінговий сервіс Hulu опублікував перший трейлер нового сезону «Футурами». Він стартує 24 липня 2023 року та матиме 10 серій.
Попередній сезон вийшов 19 червня 2013 року.
В 11-му сезоні згадується нова пандемія — пародія на COVID, є відсилання до «Дюни» та показано кохання Ліли та Фрая. У трейлері можна помітити сучасні гаджети, яких не було на момент зйомок перших сезонів — дрони та розумні колонки.
Над серіалом працювали ті самі творці — Девід Семюел Коен і Метт Ґрейнінґ, а героїв озвучать оригінальні голоси, які були в попередніх сезонах. Джон Ді Маджіо повернеться до глядачів як голос робота Бендера, Біллі Вест озвучить Фрая, професора Фарнсворта та доктора Зойдберга. Кеті Сігал говоритиме за Лілу, а Тресс Макнейл стане голосом мами Ліли та Лінди. Філ ЛаМарр озвучить Гермеса, Лорен Том — Емі, а Моріс ЛаМарш — Калькулона, Кіфа та Морбо.
- «Футурама» розповідає про життя доставщика піци Філіпа Фрая, який випадково заморозив себе в останній день 1999 року і прокинувся через тисячу років. У «новому житті» він зустрів однооку мутантку Лілу та робота Бендера, які стали його друзями та колегами. Мультсеріал виходив з 1999 до 2003 року, а потім його відродили у 2010 році, дознявши ще два сезони. Загалом автори встигли випустити 124 епізоди в 7 сезонах. Остання серія вийшла у вересні 2013 року.