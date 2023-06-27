Телескоп James Webb вперше виявив нову сполуку вуглецю в космосі. З цього починається все відоме нам життя

Команда міжнародних вчених використала космічний телескоп James Webb, щоб вперше виявити нову сполуку вуглецю в космосі. Вона відома як метиловий катіон.
Про це пише NASA.
Метиловий катіон знайшли в молодій зоряній системі з протопланетним диском d203-506, розташованим на відстані близько 1 350 світлових років від Землі в туманності Оріона.
Сполуки вуглецю складають основу всього відомого життя, тому вони особливо цікаві для вчених, які досліджують те, як виникло життя на Землі та як воно потенційно може розвинутися в інших частинах Всесвіту.