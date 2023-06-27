McLaren випустив електросамокат. Він коштує близько двох тисяч доларів

Британський виробник суперкарів McLaren, бренд Lavoie і дизайнер Ян Каллум, який працював у Ford, Aston Martin та Jaguar, розробили електросамокат.

Про це повідомляє Top Gear.

Самокат від McLaren можна складати — достатньо натиснути одну кнопку для згортання конструкції та переміщення колеса.

Розроблено дві версії самоката: Series 1 та Series 1 MAX. Перша важить 18,5 кг і може проїхати до 40 км на одному заряді за середньої швидкості 19 км/год.

Друга вагою 19,5 кг може подолати до 70 км. Обидві моделі рухаються зі швидкістю 40 км/год і повністю заряджаються за три години.

Series 1 коштує $1 990, а Series 1 MAX — $2 230.