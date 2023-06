Дослідження: Матері-дельфіни також використовують белькіт, коли звертаються до дитинчат

Матері-дельфіни також використовують щось на кшталт пронизливого дитячого белькотіння.

Про це ідеться у дослідженні, яке опублікували у журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Дослідження показало, що самки дельфінів-афалін змінюють свій тон, коли звертаються до своїх дитинчат. Дослідники зафіксували характерний свист 19 дельфінів-матерів у Флориді, коли їх супроводжують їхні молоді дельфіни, а також коли вони плавають наодинці або з іншими дорослими особинами.