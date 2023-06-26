Anti-Shahеd: Мінцифри визначило виробників, які отримають $1 млн на розробку мисливця на «шахедів»

Три українські виробники (з 50 конкурсантів) отримають по одному мільйону доларів на реалізацію та масштабування розробок проти ворожих дронів.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації за підсумками Drone Hackathon “Anti-Shahеd”. Загалом 50 команд презентували проєкти для представників Сил безпеки та оборони України.

За словами віцепрем’єр-міністра з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова, зараз критично важливо створити альтернативні системи протидії іранським БпЛА.

З переможцями Drone Hackathon “Anti-Shahеd” укладуть контракти на один мільйон доларів, що підуть на якнайшвидшу реалізацію розробки.

«Щоб постійно ефективно протидіяти новим атакам ворожих БпЛА, нам необхідно впроваджувати нові системи з виявлення, ідентифікації та знищення цілей», — заявив генерал-майор Збройних сил України Володимир Коваль.