У Римі турист видряпав на Колізеї своє імʼя та імʼя нареченої

У Римі турист видряпав ключами своє імʼя та імʼя своєї нареченої (Іван + Хейлі 23) на одній зі стін Колізею.

Про це повідомляє італійське видання Ansa.

Інцидент стався 23 червня, його знімали на відео перехожі. Хлопцю загрожує штраф €15 тисяч або до пʼяти років вʼязниці.