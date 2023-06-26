Верховний суд Австралії остаточно змусив росію звільнити ділянку, де Москва планувала побудувати посольство

Верховний суд Австралії відхилив спробу росії зберегти земельну ділянку в столиці країни Канберрі, де Москва планувала збудувати нове посольство, передає BBC.

У 2008 році росія придбала право на оренду земельної ділянки в Канберрі, а у 2011 вже отримала дозвіл на будівництво там свого нового посольства. Однак 15 червня 2023 року уряд Австралії ухвалив нові закони, які скасували договір оренди з міркувань нацбезпеки.

За словами експертів, посольство, що його планувала побудувати Москва, становить ризик шпигунства, оскільки воно буде розташоване лише за 400 метрів від парламенту Австралії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, своєю чергою, назвав рішення Австралії проявом «русофобської істерії, яка зараз поширена в країнах колективного Заходу».

Верховний суд Австралії постановив, що росія повинна звільнити ділянку.

«Останнім часом росія не дуже добре розбирається в законі. Ми не очікуємо, що вона може говорити про міжнародне право, враховуючи, що вони так послідовно і так нахабно нехтує ним, скоївши вторгнення в Україну», — сказав австралійський премʼєр.