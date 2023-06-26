Індокитайські леопарди в Камбоджі вимирають. Їх лишилося близько 35

За даними всесвітньої організації зі збереження диких кішок Panthera в Камбоджі протягом десяти років виявили лише 35 індокитайських леопардів, а це означає, що вони близькі до вимирання, передає CNN.

Зоозахисники стежили за леопардами за допомогою сотень камер у двох охоронних зонах Східних рівнин Камбоджі між 2009 і 2019 роками. Тоді нарахували 35 таких тварин, а вже у 2021 році камери не зафіксували жодного леопарда.

Вчені Оксфордського університету зробили висновок, що вид уже непридатний для відтворення наступного покоління.

Протягом періоду дослідження активність людини в Камбоджі зросла у 20 разів, а ймовірність для індокитайського леопарда потрапити в смертельні пастки зросла в тисячу разів, кажуть дослідники. Зокрема, це спричинено браконьєрством — у регіоні високий попит на таке мʼясо, його вважають делікатесом і символом статусу. Тим часом плямисту шерсть використовують для створення одягу чи оздоблення будинків.

Разом з цим індокитайські леопарди постраждали від втрати середовища існування та, відповідно, їжі. За 17 років у Камбоджі вирубали понад 500 тисяч гектарів деревного покриву в природоохоронних зонах.

Історично склалося, що індокитайський леопард жив на території Індокитаю: у Камбоджі, Лаосі, Мʼянмі, Малайзії, Таїланді, Вʼєтнамі та частинах південно-східного Китаю. Однак людина своєю діяльністю знищила умови для їхнього проживання.