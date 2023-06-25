NASA вдалося перетворити 98% усієї сечі та поту астронавтів на МКС на питну воду

Астронавти на борту Міжнародної космічної станції досягли 98% рівня відновлення води на рахунок власних сечі та поту. Це справжнє досягнення, оскільки регенерація води дозволить проводити більш тривалі місії.

Про це пише Space.

Кожному члену екіпажу на МКС на добу потрібно близько 4,5 літра води для пиття, приготування їжі та гігієнічних потреб. Дослідники вважають, що в ідеалі відтворення води і мало би становити 98%.

Система контролю навколишнього середовища та життєзабезпечення (ECLSS) зуміла відновити воду із сечі за допомогою вакуумної дистиляції.

ECLSS складається з комбінації обладнання: системи відновлення води, яка збирає стічні води, і передових осушувачів, які вловлюють у повітрі МКС вологу з дихання й поту екіпажу. Система збирає всю воду, обробляє її та робить з неї питну.

Уся зібрана вода очищується серією спеціалізованих фільтрів і каталітичного реактора, який розщеплює будь-які сліди забруднень. Потім датчики перевіряють чистоту води. Якщо вона не відповідає стандартам, то її повертають на повторну обробку. До води також додається йод, щоб запобігти росту мікробів.

Команда дослідників зазначає, що вода, вироблена на борту МКС, перевершує якість води, яку перероблюють громадські системи водопостачання на Землі.