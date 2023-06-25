За останні три тижні британські винищувачі понад 20 разів злітали над країнами Балтії через російські літаки

Британські винищувачі 21 раз за попередні три тижні вирушали до Балтійського регіону через російські літаки, повідомило Міністерство оборони Сполученого Королівства.

Про це пише AFP.

За даними міністерства, винищувачі відправили для спостереження за російськими бортами після того, як росіяни не відповіли на запити агентств авіаційного руху.

Винищувачі Typhoon Королівських ВПС Британії, які беруть участь в убезпеченні східного флангу військового альянсу НАТО, зараз працюють з Естонії. Вони захищають небо над країнами Балтії разом із португальськими та румунськими військово-повітряними силами, що базуються в Литві.

Серед перехоплених російських літаків були винищувачі Су-27, а також дальні бомбардувальники, транспортні та розвідувальні літаки.