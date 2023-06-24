Цієї ночі росія атакувала Україну 51 ракетою та двома дронами. Сили ППО збили 43 повітряні цілі

За ніч росія випустила по Україні 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, девʼять ракет Х-22 та дві ракети морського базування «Калібр». Із півдня противник також атакував двома ударними дронами Shahed-136/131.

Сили ППО збили всі 40 крилатих ракет Х-101/Х-555, одну крилату ракету «Калібр» та два ударні дрони, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Десять літаків стратегічної авіації ворога здійснили пуски 40 крилатих ракет Х-101/Х-555 з Каспійського моря.

Вісім бомбардувальників дальньої авіації Ту-22м3 завдали ударів девʼятьма ракетами Х-22 з північного, південного та східного напрямків. З акваторії Чорного моря окупанти здійснили пуски двох ракет морського базування «Калібр». Із півдня противник атакував двома ударними дронами Shahed-136/131.

До відбиття повітряної атаки залучали підрозділи зенітних ракетних військ, авіацію, мобільні вогневі групи повітряних командувань «Центр», «Південь» та «Схід» ПС ЗСУ.

Ракети Х-22 російські терористи спрямували в напрямку Дніпра та Кривого Рогу.