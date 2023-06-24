Росіяни втратили ще 580 окупантів. Сили оборони продовжують наступ

Протягом доби на Донбасі сталося понад 28 бойових зіткнень. У районі Кремінної ворог наступав у напрямку Веселого та північніше Діброви, але безуспішно.

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що російська армія за добу втратила 580 окупантів.

У Запорізькій області противник стоїть в обороні та намагається відбити наступ Сил оборони, не полишаючи спроб повернути втрачені позиції в районі нещодавно звільненої Макарівки.

Українська авіація за добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу. Водночас артилеристи вразили чотири райони зосередження піхоти й техніки, 15 артилерійських підрозділів на позиціях, два засоби радіоелектронної боротьби та пʼять засобів протиповітряної оборони.