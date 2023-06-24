На Дніпропетровщині сили ППО збили 9 крилатих ракет і три безпілотники. Є влучання в приватному секторі

Сили ППО уночі збили девʼять крилатих ракет і три безпілотники, якими росія атакувала Дніпропетровську область. В обласному центрі є влучання в приватному секторі.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.
Вщент знищені чотири приватні будинки. Ще 25 — пошкоджені. Побиті пʼять господарських споруд. Понівечені майже два десятки авто та газогін.
На зараз відомо про 8 постраждалих, серед них двоє дітей.
Ще один приліт — по інфраструктурному обʼєкту. Там також є руйнування, але минулося без людських втрат.
Кілька разів росіяни атакували й Нікопольщину з важкої артилерії. Під ударом — Марганецька громада і Нікополь. У місті побиті два приватні будинки.
- У ніч на 24 червня на всій території України кілька разів оголошували повітряну тривогу. Повітряні сили інформували про пуски крилатих ракет повітряного базування Х-101/555 з акваторії Каспійського моря. За ніч про вибухи повідомляли в Києві, Дніпрі, Харкові, Кривому Розі та Кременчуці.