Космічний корабель NASA показав Марс в ультрафіолеті

Місія NASA MAVEN отримала зображення Марсу в ультрафіолетовому світлі, зроблені в різних точках орбіти Червоної планети.

Про це пише пресслужба NASA.

Тепер вчені можуть розглянути Марс в ультрафіолетових хвилях і отримати уявлення про марсіанську атмосферу, особливості поверхні планети.

Прилад MAVEN Imaging Ultraviolet Spectrograph (IUVS) «сфотографував» Марс у 2022 і 2023 роках, коли планета була поблизу протилежних кінців своєї еліптичної орбіти.

NASA

У цій колірній схемі приладу атмосферний озон має фіолетовий колір, а хмари та серпанки — білий або синій. Поверхня може виглядати синьо-коричневою або зеленою, залежно від контрастності та відображення деталей.