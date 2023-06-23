Культова іграшка 90-тих «Фербі повертається

Американська іграшкова компанія Hasbro повертає в продаж культову роботизовану іграшку «Фербі», яка була популярною в 1990-х роках.

Про це пише BBC.

Компанія сподівається, що нове покоління дітей «відкриє для себе цю цікаву маленьку істоту». Оновлена жовтодзьоба іграшка з різнокольоровим хутром відгукуватиметься на обійми, поплескування та лоскотання, а також говоритиме своєю «мовою».

Business Wire

У Hasbro нагадали, що коли Фербі зʼявилася на світ у 1998 році, за три роки продали понад 40 мільйонів таких іграшок. Перші Фербі мали інфрачервоні очі, які дозволяли їм спілкуватися одне з одним, а зараз їх замінили двома маленькими рідкокристалічними екранами.

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Hasbro також розробив застосунок для смартфонів і планшетів, який міг би перекладати «мову» Фербі англійською.