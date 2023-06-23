«​Нафтогаз» подав до суду в США для стягнення з росії $5 млрд за активи в Криму

НАК «Нафтогаз України» та ще пʼять компаній Групи «Нафтогаз» подали клопотання до Федерального окружного суду США в окрузі Колумбія про підтвердження рішення Арбітражного трибуналу, яке зобов’язало росію сплатити $5 млрд (включно з відсотками) компенсації за збитки та втрачене майно «Нафтогазу» в Криму.

Про це повідомив очільник Групи «Нафтогаз» Олексій Чернишов.

За його словами, таке клопотання стало можливим, тому що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року «Нафтогаз» має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де є активи рф.

«Оскільки росія добровільно не сплатила «Нафтогазу» кошти, передбачені рішенням Арбітражу, ми маємо намір використати всі доступні механізми для стягнення цих коштів. Зараз ми працюємо над цим у Сполучених Штатах та інших цільових юрисдикціях», — зазначив Чернишов.

Відповідно до законодавства США підтвердження арбітражного рішення є обов’язковим, якщо суд не встановить, що існує одна з обмежених підстав для відмови або відтермінування визнання чи виконання арбітражного рішення, викладених у Нью-Йоркській конвенції. При цьому відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, будуть нараховувати до повної виплати компенсації за рішенням суду.