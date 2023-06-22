Bloomberg: Угорщина домоглася, аби ЄС дозволив російській фірмі обслуговувати вагони метро

Європейський Союз збирається зробити для Угорщини виняток зі свого останнього санкційного списку, щоб дозволити імпорт російських товарів та послуг, які необхідні для обслуговування будапештського метро.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на відповідні документи.

Санкції передбачають винятки для скла, певного типу обладнання та деяких клапанів, які потрібні для обслуговування метро, а також відповідну технічну допомогу. Деталі необхідні для експлуатації вагонів 3-ї лінії будапештського метро. Вагони метро обслуговує російська фірма ВАТ «Метровагонмаш». «Метровагонмаш» оновив рухомий склад лінії у 2017 році, але цього року чверть його вийшла з ладу через проблеми з якістю.

Інші звільнені від санкцій товари включають телефонні апарати, сигнальні пристрої, такі як дзвінки та індикаторні панелі, а також вагони трамваїв.