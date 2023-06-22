Spotify оновив десктопну версію. Що змінилося

Музичний стримінговий сервіс Spotify оновив інтерфейс на компʼютері, повідомили у пресслужбі компанії.
У лівій частині вікна програми зʼявилася нова бібліотека, де користувачі можуть знайти збережену музику і подкасти. У правій частині розташоване вікно «Зараз грає», де відображається поточна пісня чи подкаст. Там також є додаткова інформація про пісню та виконавця, а також інформація про дати концертів та сувенірну продукцію.
Також тепер користувачі можуть шукати музику виключно у власній бібліотеці, а також переміщувати та закріплювати списки відтворення в бібліотеці і перекидати пісні до редагованих списків відтворення.
- Spotify запустили у 2008 році. Стримінговий сервіс дає змогу прослуховувати музику в режимі реального часу, не завантажуючи її на пристрій. Наразі сервіс доступний у понад 100 країнах світу. Першими дістали доступ до музичного контенту жителі таких країн, як Швеція, Іспанія, Норвегія, Фінляндія і Франція. Із 15 липня 2021 року сервіс став доступним в Україні. 25 березня 2022 року Spotify пішов з росії.
- У квітні Spotify відзвітував про 500 мільйонів активних користувачів щомісяця. Це на 22% більше ніж торік.