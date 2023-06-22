Астрономи знайшли одну з найрідкісніших зірок Чумацького Шляху

Астрономи нещодавно відкрили зірку, яка належить до однієї з найрідкісніших категорій у Чумацькому Шляху. Це пульсар білого карлика з назвою J1912-4410 за 773 світлових роки від Землі.

Дослідження опублікували у Nature Astronomy, де наголосили, що ця зірка поки що єдина у своєму роді, яку знайшли в нашій галактиці.

Виявлення пульсара білого карлика у Чумацькому Шляху дав вченим новий інструмент для інтерпретації не лише еволюції зірок, але й дивних сигналів, виявлених у галактиці, які не мають традиційного пояснення.

Зазвичай пульсари є типом мертвих зірок, які називаються нейтронними. Це те, що залишилося від масивних зірок приблизно від 8 до 30 разів більших за Сонце, у яких закінчилося водневе паливо в ядрах. Зірка викидає свій зовнішній матеріал, і ядро, яке більше не підтримується зовнішнім тиском синтезу, перетворюється під дією сили тяжіння в надщільний обʼєкт. Водночас раніше вважалося, що білі карлики не стають пульсарами.

У випадку пульсара нейтронна зірка обертається швидко, аж до масштабів мілісекунд, у той час як пучки електромагнітного випромінювання, створені швидким обертанням і потужним магнітним полем, вириваються з магнітних полюсів. Коли зірка обертається, ці промені проносяться повз наше поле зору, створюючи враження, що зірка пульсує.