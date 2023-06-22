Верховний суд ЄС: Угорщина порушила права мігрантів і закони Євросоюзу. Країну можуть оштрафувати

Верховний суд Європейського Союзу постановив, що Угорщина порушила закони ЄС і права мігрантів на притулок, вимагаючи, щоб вони починали процес його отримання в угорських посольствах у Сербії та Україні, передає Associated Press.

Відтоді як у 2015 році до Євросоюзу прибуло понад мільйон людей, більшість яких були біженцями із Сирії, Угорщина встановила прикордонні паркани та силою перешкоджала вʼїзду людей.

Після початку пандемії коронавірусу у 2020 році країна ухвалила закон, який зобов’язує шукачів міжнародного захисту їхати до Белграду чи Києва, щоб подати заявку на дозвіл вʼїхати в Угорщину. Це можна було зробити лише раз.

Через це Європейська комісія подала на Будапешт до Європейського суду правосуддя (ECJ), наполягаючи, що країна не виконала своїх зобов’язань, продиктованих правилами ЄС. Правила вимагають від усіх країн-членів блоку мати загальні процедури надання притулку.

Верховний суд заявив, що такі дії Угорщини не виправдовуються метою охорони здоровʼя населення, і, зокрема, боротьбою з поширенням коронавірусу — цю ідею просувала угорська влада.

Якщо угорський уряд не змінить свої закони після рішення суду, то Єврокомісія може подати новий позов, вимагаючи оштрафувати Будапешт.