У США регулятор подав до суду на Amazon через обман клієнтів

Федеральна торгова комісія США стверджує, що Amazon обманом змушує клієнтів підписуватися на послуги Prime без їхньої згоди та «саботує» спроби скасувати їхні підписки. У Amazon звинувачення відкидають.

Про це пише Financial Times.

У своїй скарзі комісія каже, що Amazon використовувала «маніпулятивний, примусовий або такий, що вводить в оману, дизайн інтерфейсу користувача, щоб обманом змусити споживачів підписатися на послуги Prime, які автоматично продовжуються» .

«Amazon обдурювала та заманювала людей у пастку підписок без їхньої згоди, що не тільки засмучувало користувачів, а й вартувало їм значних коштів», — заявила голова FTC Ліна Хан.

Amazon назвав заяви FTC «неправдивими за фактами та законом», заявивши, що скасувати членство в Prime насправді легко.

FTC заявила, що проблема з «неузгодженою реєстрацією» в Prime була відома Amazon, але компанія не змінювала нічого, щоб не вплинути на чистий прибуток.

Згідно зі скаргою, передплата Prime становить $25 млрд річного доходу Amazon. Торік виторг компанії досяг $514 млрд. За даними Insider Intelligence, кількість користувачів Amazon Prime у США цього року сягне 174,9 млн, що становить приблизно 66% населення США.

За заявою FTC, Amazon «суттєво переробила» процес скасування Prime для деяких користувачів перед судовим позовом. Але перш ніж це сталося, споживачі мали «перейти до процесу скасування на чотирьох сторінках, з шістьма кліками та 15 варіантами», у той час як для реєстрації в Prime потрібно було лише один або два кліки.