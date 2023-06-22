Генштаб ЗСУ: Сили оборони України продовжують наступальну операцію на трьох напрямках. Втрати росіян зростають

Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському, Бердянському та Лиманському напрямках. Тим часом росіяни зосереджують зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За добу сталося 40 боєзіткнень.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

На напрямку Рівнопіль — Старомайорське українські військові досягли часткового успіху: закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по ворогу, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Водночас росіяни безуспішно намагаються відновити втрачені позиції.

На Лиманському напрямку українські військові вели наступальні дії в напрямку Білогорівка — Діброва, де також мали частковий успіх. Тепер закріплюються на нових позиціях. На цьому ж напрямку окупанти спробували наступати в районах Діброви і Білогорівки Луганської області та Серебрянки на Донеччині, проте безрезультатно.

На Бахмутському напрямку російські окупанти проводили безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Іванівського та Білої Гори. Без успіху ворог наступав і в районі Авдіївки, Сєверного і Первомайського Донецької області.

Водночас військо рф проводило наступальні дії в районі Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки Донецької області, успіху не мало. Те саме з наступом в районах Новомихайлівки та Вугледара на Шахтарському напрямку.

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та шість — по зенітно-ракетних комплексах ворога. Бійці знищили російський ударний вертоліт Мі-24 та сім розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, 13 артилерійських засобів на вогневих позиціях, дві станції РЕБ та склад боєприпасів росіян.

Загалом російське військо понесло такі втрати за добу: 650 окупантів, сім танків, 12 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система та інше.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ