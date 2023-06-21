У Бразилії вилучили найбільшу в світі нелегальну партію акулячих плавників. Їх везли до Азії

Бразилія конфіскувала 28,7 тонни незаконно видобутих акулячих плавців, які збирались експортувати до Азії, — це найбільша у світі конфіскація такого штибу.

Про це повідомило Агентство з охорони навколишнього середовища Ibama.

За його підрахунками, вантаж у 28 тонн плавників — це загибель близько 10 тисяч акул двох різних видів (після зрізання плавника акулу скидають назад в океан і невдовзі вона гине). Операція Ibama була націлена на дві різні компанії, одна з них — це компанія-експортер зі штату Санта-Катаріна, і вона несе відповідальність за 27,6 тонни плавників. Решту партії вилучили в іншої компанії у міжнародному аеропорту Сан-Паулу.

Велику кількість акулячих плавників продають до Азії, яка є основним споживчим ринком. У Бразилії потреба цього виду продукції практично відсутня. Вилов акул сильно зріс з 1997 року, в основному завдяки зростанню популярності супу з акулячих плавників і акулячих препаратів традиційної медицини, особливо в Китаї.