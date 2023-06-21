У США видали перший дозвіл на мʼясо, вирощене в лабораторії

Дозвіл видали компаніям Upside Foods і Good Meat. Вони прагнули першими в США продавати мʼясо, отримане не від забитих тварин — те, що зараз називають «вирощеним на клітинах» або «культивованим» мʼясом. Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів США визнало, що продукти обох компаній безпечні для споживання.

У тварини, чиє мʼясо хочуть отримати, беруть зразки стовбурових клітин. Їх поміщають у біореактор — резервуар з «бульйоном», в якому є фактори росту, вітаміни, мінерали та інші поживні речовини. У цьому середовищі стовбурові клітини, що забезпечуються киснем, активно розмножуються. Процес займає близько трьох тижнів. Коли набирається критична маса клітин, вони зливаються, формуючи мʼязові волокна.

Готовий продукт з курячої грудки був трохи блідіший за варіант із продуктового магазину. В іншому воно на вигляд, запах і смак нагадувало смажену птицю.

Вартість такого мʼяса поки невідома. Ні представники Upside, ні Good Meat не розкрили ціну однієї курячої котлети. Зрештою, очікується, що ціна відповідатиме ціні елітної органічної курятини, яка продається за ціною до $20 за фунт (450 г).

Компанії планують спочатку подавати нову їжу в ексклюзивних ресторанах: Upside співпрацює з рестораном Bar Crenn у Сан-Франциско, а страви Good Meat будуть подавати у Вашингтоні, у ресторані, яким керує шеф-кухар та власник Хосе Андрес.