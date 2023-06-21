У Нідерландах знайшли «місцевий Стоунхендж» віком 4 000 років

У муніципалітеті Тіл у Нідерландах під час археологічних розкопок знайшли святилище віком понад 4 000 років. Воно складається з ровів і могильних курганів. Імовірно, стародавні люди використовували це місце так само, як британський Стоунхендж.

Про це пише Reuters.

Найбільший курган діаметром 20 метрів, імовірно, був сонячним календарем. Навколо цього пагорба був рів з кількома ходами. Сонце світило крізь ці проходи в найкоротший і найдовший день року.

NOS

«Люди використовували календар для визначення важливих моментів, таких як свята та дні збору врожаю», — розповіли дослідники.

Загалом святиня виявилася завбільшки з три футбольні поля. Ймовірно, люди збиралися там для жертвоприношень, похоронів, бенкетів та інших ритуалів. Археологи знайшли на пагорбах останки шістдесяти чоловіків, жінок і дітей.

Розкопки на цьому місці почалися ще в 2017 році. Із того часу археологи виявили там понад мільйон предметів — часів камʼяної, бронзової, залізної доби, Римської імперії та Середньовіччя.