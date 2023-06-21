OpenAI планує створити магазин застосунків для моделей штучного інтелекту

Компанія-розробник чат-бота ChatGPT OpenAI планує запустити магазин застосунків, який дозволить розробникам продавати свої моделі штучного інтелекту, створені на основі технології OpenAI.

Про це повідомляє сайт новин The Information з посиланням на джерела, пише Reuters.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман розповів про план створення магазину застосунків під час зустрічі з розробниками в Лондоні минулого місяця.

Корпоративні клієнти часто використовують технологію ChatGPT для різноманітних цілей — від виявлення фінансового шахрайства з даних онлайн-транзакцій до відповідей на запитання про конкретні ринки на основі внутрішніх документів. Тепер виробники зможуть пропонувати моделі ШІ іншим компаніям через магазин OpenAI. Це дозволить компанії охопити ширшу базу клієнтів.