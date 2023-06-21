Посли ЄС підтримали збільшення Європейського фонду миру. З нього виділяють гроші на військову допомогу Україні

Комітет постійних представників країн ЄС схвалив збільшення Європейського фонду миру на €3,5 млрд. Гроші з цього фонду, зокрема, йдуть на військову допомогу для України.

«Сьогодні посли ЄС схвалили виділення додаткових €3,5 мільярда (у цінах 2018 року) до Європейського фонду миру. Це рішення підтверджує відданість ЄС підтримці своїх партнерів у сфері безпеки і оборони», — йдеться у повідомленні шведського головування у Раді ЄС.

Як заявляв голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, «переважна більшість» держав-членів Європейського Союзу підтримують пропозицію збільшення Європейського фонду миру.

Що це за фонд?

Європейський фонд миру створили в березні 2021 року для фінансування всіх дій спільної зовнішньої та безпекової політики, що стосуються військових та оборонних питань. Зокрема, цей фонд ЄС покликаний фінансувати зміцнення потенціалу країн, що не входять до ЄС.

Завдяки цьому фонду ЄС підтримує Збройні сили України через сім послідовних пакетів підтримки, а також багато інших країн, таких як Мозамбік, Грузія, Молдова, Малі, Сомалі, Нігер, Йорданія, Боснія та Герцеговина, Ліван та Мавританія.