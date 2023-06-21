СБУ оголосила підозру російському олігарху, який постачав українську сировину для виробництва «Калібрів»

Служба безпеки України зібрала доказову базу на підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова, який причетний до прихованого постачання української титанової сировини в росію, де з неї робили ракети «Калібр».

За даними слідства, росіянин використовував підконтрольне йому ТОВ «Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат» у Дніпропетровській області, щоб завозити до росії рідкісні мінерали з родовищ України, оскільки вони є незамінними компонентами для виробництва титану високої якості.

Шелков постачав їх на замовлення підприємств російського військово-промислового комплексу, серед яких є виробники крилатих ракет «Калібр», бойових літаків МіГ-35 та СУ-35 і гелікоптерів Ка-52.

Як встановила СБУ, у лютому 2023 року Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат перейшов у державну власність. А Шелков таємно став бенефіціарним власником української видобувної компанії до початку повномасштабної війни.

Фактично компанією управляв російський монополіст із виробництва титану ПАТ «Корпорація ВСМПО-АВІСМА» разом із радником гендиректора цього підприємства. У СБУ зазначають, що корпорація входить до структури найбільших виробників озброєнь для російського війська.

Після повномасштабного вторгнення рф російський олігарх хотів уникнути санкцій і приховати свою роль у промислових активах, тому намагався передати формальне управління підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області.

Однак Служба безпеки викрила схему й ініціювала передачу 100% російського майна в дохід України. Також вона повідомила Шелкову та його спільнику Федосеєву про підозру у фінансуванні війни (ч. 3 ст. 110-2 ККУ).