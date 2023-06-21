Нова стратегія росії ― не програти війну в 2023-му. Провідні світові медіа про війну 20 червня

Генерал-майор армії Австралії у відставці та науковий співробітник вашингтонського Центру стратегічних та міжнародних досліджень Мік Раян написав колонку для австралійської медіакомпанії ABC про те, яких цілей росія хоче досягти у війні з Україною тепер. Якщо торік росіяни робили ставку на швидкість, намагаючись якнайшвидше захопити Україну й знищити українську державність, то тепер, програючи та усвідомлюючи це, вони намагаються якомога сильніше затягувати процес, вважає Раян. І ця тактика путіна ― іще жорстокіша, бо він готовий заради цього піти на будь-які жертви. Спершу він відправив у мʼясорубку в Бахмуті десятки тисяч росіян ― і це, хоча й дало мінімальні плоди, проте виграло час для побудови на тимчасово окупованих територіях мережі укріплень. Українські міста практично щодочі знаходяться під атакою дронів та ракет, це також дає мінімальний практичний ефект, але через зайнятість ППО також сповільнює український наступ. Сподіваючись пересидіти до зміни влади у США чи ключових для підтримки України державах Європи, путін не рахуватиме жертв ― ні військових, ні цивільних, ні в росії, ні в Україні, запевняє Раян. І закликає Захід рішучіше надавати ЗСУ зброю, адже попри складні умови українська армія просувається вперед, наближаючи очевидну поразку росії, яка принесе полегшення всім ― і росіянам також.

BBC аналізує, чим був візит африканських президентів до України та росії з пропозицією власного «мирного плану». У публікації йдеться, що керівник Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса та інші учасники делегації не діяли в інтересах росії чи України ― їм дійсно важливе досягнення миру, тому що африканці відчули на собі негативні наслідки цієї війни сильніше за американців чи європейців. Особливо через підвищення цін на зернові та добрива. Тому однією з умов мирного плану африканців було гарантування експорту зернових Україною: росія постійно погрожує вийти із «зернової угоди». Також Рамафоса хотів покращити свій імідж удома: ПАР потерпає від проблем з інфраструктурою й масових відключень електроенергії. Утім, образ миротворця, завдяки цій «першій в історії мирній ініціативі Африки на іншому континенті» (як Рамафоса подавав місцевій аудиторії цю поїздку), йому сформувати не вдалося.

Про те, як на тлі війни Україна намагається активніше боротися з корупцією, пише The Washington Post. Видання згадує нещодавні корупційні скандали ― зокрема, з головою Верховного суду Всеволодом Князєвим, якого разом із адвокатом Олегом Горецьким підозрюють в отриманні хабаря в $2,7 мільйона. WP також згадує справи проти олігархів Костянтина Жеваго та Дмитра Фірташа, яких звинувачують у багатомільйонних махінаціях. Усі ці справи ― прояви спроб системно покращити боротьбу з корупцією в Україні, пише видання. Це особливо важливо для Києва через те, що країна потребує сотень мільярдів доларів на повоєнне відновлення. І закордонні партнери вже пообіцяли чималі суми ― однак потік допомоги може зміліти, коли світ зрозуміє, що гроші потрапляють у «корупційну чорну діру» і зрештою витрачаються з мінімальним ефектом.

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