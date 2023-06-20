Португалія передає Україні бронетранспотери, гаубиці і боєприпаси

Португалія оголосила про новий пакет військової допомоги для України. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни у Twitter.

«Португалія продовжує підтримувати Україну: ми передамо ще 14 бронетранспортерів М113 і комплект 105-мм гаубиць. До цього нового пакета військового обладнання увійдуть до 180 тонн боєприпасів і пʼять броньованих машин медичної допомоги», — йдеться у дописі.