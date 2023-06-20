Шведські вчені знайшли хижі бактерії, що очищують воду не гірше за хлор

Дослідники зі Швеції замінили хлор у водопровідній воді на нешкідливі для людей хижі бактерії. Виявилося, що вони можуть стати альтернативою хлору.

Про це пише New Atlas.

Зараз очищення води складається з кількох етапів: фільтри для фізичного видалення частинок і мікроорганізмів і ультрафіолетове світло, яке діє як додатковий дезінфікуючий засіб, але останнім етапом майже завжди є додавання хлору.

За кілька місяців після видалення хлору з води у ній розмножилися бактерії Bdellovibrio і зʼїли інших мікробів. У поєднанні з додаванням дрібних фільтрів такий метод очищення води зробив хлорування непотрібним.

«Це абсолютно нешкідливо для нас, людей. Таким чином, наш висновок полягає в тому, що можна мати безпечну та чисту питну воду без хлору. Ми не спостерігали підвищеного ризику, що, звичайно, було дуже важливим для водопровідної компанії та її клієнтів», — сказала співавторка дослідження Кетрін Пол.

Науковці кажуть, що використання бактерій як альтернативи хлору є менш дорогим і більш енергоефективним способом очищення питної води. Адже ультрафіолетові лампи використовують занадто багато енергії, а біофільтри дорогі і займають багато місця. Але поки що вплив бактерій Bdellovibrio потребує подальшого вивчення.