Зеленський відповів на петицію про заборону імпорту російських книг

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію із закликом невідкладно підписати закон про заборону ввезення та розповсюдження російської видавничої продукції.

Ініціатор петиції Тарас Шамайда стверджував, що видавнича продукція держави-агресора і російський контрафакт і далі вільно продаються в Україні, підриваючи інформаційну безпеку держави й економічні підвалини українського книговидання. Він закликав президента підписати закон 2309-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави-агресора, Республіки Білорусь, тимчасово окупованої території України». Верховна Рада завердила цей законопроєкт 19 червня 306 голосами за.

За словами Зеленського, щодо підписання закону є низка застережень. Зокрема, Мінʼюст запропонував застосувати до згаданого Закону право вето, оскільки закладені в ньому норми щодо ввезення та розповсюдження видавничої продукції, випущеної у світ мовою держави-агресора, матимуть ознаки невідповідності ч. 3 ст. 10 та ч. 2 ст. 24 Конституції України.

МЗС України також вважає за доцільне застосувати до Закону право вето. У міністерстві зазначили, що у наявній редакції Закон не відповідає нормам та стандартам ЄС у сфері прав людини, у тому числі свободи думки, захисту прав національних меншин, заборони дискримінації за мовною ознакою, а тому може ускладнити процес переговорів про вступ України до Євросоюзу.

Наразі закон направили стороні ЄС для надання додаткової оцінки впливу його прийняття на виконання зобовʼязань у частині захисту прав національних меншин, у тому числі мовних, у контексті рекомендації Висновку Європейської Комісії щодо заявки України на членство в ЄС.