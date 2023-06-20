Гімалайські льодовики тануть на 65% швидше, ніж десять років тому через кліматичні зміни

Гімалайські льодовики, які забезпечують критично важливою водою майже два мільярди людей, тануть швидше, ніж будь-коли раніше через зміну клімату.

Про це йдеться у звіті Міжнародного центру інтегрованого розвитку гір (ICIMOD).

Вчені наголошують, що танення льодовиків відбувається набагато швидше за прогнози. Тому очікується, що льодовики можуть втратити до 80% свого нинішнього об’єму до кінця століття.

Це негативно вплине на життя і господарювання людей в Афганістані, Бангладеш, Бутані, Китаї, Індії, Мʼянмі та Пакистані, які залежать від льодовикової води.

Від середини 1800-х років світ нагрівся в середньому майже на 1,2 °C, що спричинило каскад екстремальних погодних умов, включаючи інтенсивніші хвилі спеки, сильні посухи та шторми. Найбільше постраждали уразливі верстви населення та бідні країни, які мало зробили для зменшення викидів викопного палива, що підвищують температуру.