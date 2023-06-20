Мирна ініціатива африканських президентів завершилась нічим. Провідні світові медіа про війну 19 червня

Видання Africanews ― проєкт Euronews ― розповідає про результат поїздки делегації африканських президентів під керівництвом лідера Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси до України й росії із власним мирним планом. Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Києві, а тим паче після перемовин із путіним у Санкт-Петербурзі, цей план залишився просто красивою теорією. «Цю війну треба закінчити дипломатичним шляхом, ― переконував Рамафоса російського диктатора. ― Від неї страждають й африканці, і багато людей в інших країнах». «Ми приїхали почути вас, а через вас ― голос народу росії, ― говорив путіну лідер Коморських Островів Азалі Асумані. ― І хотіли б надихнути вас на переговори з Україною». Однак всі спроби африканців розбилися об пункт мирної угоди, який стосується поваги до міжнародно визнаних кордонів країн. На цей пункт, який передбачав визнати за Україною всі тимчасово окуповані росією землі, російський диктатор заявив, що нібито Україна й Захід почали війну проти росії ще задовго до того, як росіяни окупували частину незалежної країни. На цих його словах розмова про мирний план фактично і завершилась. Також путін заявив, що у глобальній продовольчій кризі теж винен Захід, а зовсім не росія. Під слова спікера російського диктатора Дмитра Пєскова про те, що Кремль підтримує частину пунктів плану, але поки що «втілити його буде важко», Рамафоса з іншими африканськими президентами залишив росію.

Ексректор американського університету Бойсе Боб Кустра опублікував колонку в місцевому виданні Idaho Statesman про те, що робити американцям, які хочуть підтримувати Україну, але не мають достатньо засобів для, наприклад, грошових пожертв. Він нагадав, що чимало компаній, зокрема Nestle, Microsoft, Johnson & Johnson, PepsiCo, Procter & Gamble і Unilever, досі продають країні-агресору свої товари. Кустра зазначає, що увага американців до війни в Україні спадає, підтримка ідеї допомагати Києву зброєю теж ― тоді як країна проживає один із ключових періодів у цій війні. «Чого зараз бракує Штатам ― це цього бойового духу, який більшість американців демонстрували в перші тижні й місяці повномасштабної війни, ― нагадує він. ― Тоді як результат цієї війни визначить те, чи пустить авторитаризм коріння і пошириться в Україні та за її межами або ж демократія переможе й вплине на інші держави, які задивляються на диктатуру як на щось прийнятне. Перемога Києва спонукатиме їх розвернутися в інший бік».

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