Reuters: Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про членство в ЄС

Європейський Союз звітуватиме про те, що Україна виконала дві із семи умов для початку переговорів про членство в ЄС.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела в ЄС.

За їхніми даними, виконавчий орган блоку має намір підкреслити прогрес, досягнутий попри війну росії в Україні.

Двоє європейських чиновників, що ознайомилися зі звітом, сказали журналістам, що Україна наразі відповідає двом критеріям. Один із них зазначив, що вони стосуються судової реформи та законодавства про засоби масової інформації, і додав, що акцент звіту зосередиться на позитивних моментах.

«Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Ідеться не про прикрашання реальності, а про визнання прогресу, наприклад, були відомі антикорупційні справи», — сказав співрозмовник Reuters на умовах анонімності.

Окрім боротьби з корупцією, ЄС також вимагає від України провести реформи Конституційного суду і правоохоронних органів, посилити заходи боротьби з відмиванням грошей, а також ухвалити закони для стримування олігархів і захисту прав національних меншин.

Третє джерело Reuters, теж чиновник ЄС, знайомий з рекомендаціями Євросоюзу щодо верховенства права для України, додав: «Щодо реформ, то стакан буде наполовину повний, ми б ніколи не прийняли негативного тону щодо України на даний момент. Судові реформи мають певний прогрес, хоча ще є ключові, які потрібно провести. Не всі задовільні».

Вступ України до ЄС і НАТО

Верховна Рада і Європарламент 16 вересня 2014 року синхронно затвердили Угоду про асоціацію України з ЄС. Першого вересня 2017 року вона набула чинності в повному обсязі. Стратегічний курс на членство України в Євросоюзі й НАТО закріплений в Конституції з лютого 2019 року.

За чотири дні після початку повномасштабного вторгнення росії, 28 лютого 2022 року, Україна подала заявку на вступ у Європейський Союз за спеціальною процедурою. Незабаром такі заявки подали Грузія і Молдова.

17 червня Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата на вступ до ЄС Україні та Молдові, а також висунула низку умов, які Україна має виконати перед початком переговорів про вступ до Євросоюзу.

23 червня лідери ЄС зібралися у Брюсселі на саміт, де Україні та Молдові надали статус кандидата.

Премʼєр-міністр України Денис Шмигаль 27 квітня заявив, що Україна виконала всі сім рекомендацій Єврокомісії, які їй надали під час набуття статусу кандидата, і буде готова розпочинати процедуру переговорів про вступ до ЄС уже наприкінці 2023 року.